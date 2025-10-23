খুলনায় নারীর লাশ উদ্ধার, পালানোর সময় স্বামীকে ধরলেন স্থানীয়রা

খুলনায় নারীর লাশ উদ্ধার, পালানোর সময় স্বামীকে ধরলেন স্থানীয়রা
খুলনায় ছুরিকাঘাতে ডলি বেগম (৪৫) নামের এক নারীকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে খুলনা মহানগরীর লবণচরার ৪ নম্বর কাশেম সড়কের সবুজপল্লি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্বামীর নাম মো. নাজমুল হাসান মোল্লা (৫০)। তিনি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘর থেকে চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে ডলি বেগমকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় নাজমুল পেছনের বেড়া দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে একজন রিকশাচালক তাঁকে নগরীর লায়ন্স স্কুলের সামনে থেকে ধরে আনেন। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, ভোরে নাজমুল হাসান ফলকাটা ছুরি দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রী ডলি বেগমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুম প্রথম আলোকে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে পারিবারিক কলহের জেরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।