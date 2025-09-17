জেলা

হবিগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মা-শিশুসহ ৩ জন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জে একই দিনে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলেসহ ৩ জন নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার দুপুর ও বিকেলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার দিনারপুর কলেজ এলাকা এবং শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ওলিপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ দুপুরে নবীগঞ্জ উপজেলার দিনারপুর কলেজের সামনে বাসচাপায় নিহত হন বানিয়াচং উপজেলার সাগরদিঘির পশ্চিম পাড় মহল্লার শামীমা আক্তার (৪৫) ও তাঁর ছেলে ত্বকি (৪)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্ত্রী শামীমা ও ছেলে তকিকে নিয়ে দিনারপুরে এক আত্মীয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন সৈয়দ আলী মিয়া। দুর্ঘটনাস্থলে রাস্তা পার হওয়ার সময় সৌদিয়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের চাপায় শামীমা ও ত্বকি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

অন্যদিকে আজ বিকেলে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওলিপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি মিনি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক ফোরকান মিয়া (২৭) ঘটনাস্থলে নিহত হন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাটে। তিনি সিলেট থেকে রাজধানীতে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

দুর্ঘটনার পর উভয় স্থানের মহাসড়কে যান চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

এ বিষয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মহাসড়কের দুই জায়গায় দুর্ঘটনায় মোট ৩ নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি বাসই জব্দ করা হয়েছে। তবে এগুলোর চালক ও তাঁদের সহকারীরা পালিয়ে গেছেন।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন