শরীয়তপুরে মাস্ক পরে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, ছাত্রলীগের ৬ কর্মী আটক

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
শরীয়তপুরে রাতে মাস্ক পরে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীছবি: প্রথম আলো

রাতের আঁধারে শরীয়তপুরের অন্তত তিনটি স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মাস্ক পরে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী এই কর্মসূচি পালন করেন।

এ ঘটনায় সদর উপজেলার ডোমসা ও জাজিরার বিলাসপুর এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করেছে। ডোমসার থেকে আটক ব্যক্তিরা হলেন কাউসার ফকির (২৮), মামুন খান (২৬) ,আবদুল মান্নান বেপারী (২৩) ও মুন্না খান (২৫)। বিলাসপুর থেকে আটক ব্যক্তিরা হলেন শামীম মাদবর (২৮) ও আসাদ মুন্সি (১৮)।

ছাত্রলীগের অফিশিয়াল ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ ‘বাংলাদেশ স্টুডেন্টস লীগ’–এ মৃত্যুবার্ষিকী পালনের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা মাস্ক পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দোয়া ও প্রার্থনা করছেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধু ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা জানান, গত বছর ১৫ আগস্ট জাজিরায় সর্বশেষ প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে রাতের আঁধারে বিভিন্ন স্থানে মশালমিছিল, পোস্টার টাঙানো ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাইনুল ইসলাম বলেন, বিলাসপুরের মুন্সিকান্দি এলাকায় রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী একত্র হয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্লোগান দেন। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে, অন্যরা পালিয়ে গেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা করা হবে।

শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের নামে কিছু লোক মুখোশ পরে বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন। ভিডিও দেখে তাঁদের শনাক্ত করা হচ্ছে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।

