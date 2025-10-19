জেলা

ফরিদপুরে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে শিক্ষক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
দুর্ঘটনার প্রতীকী ছবিএআইয়ের সহায়তায় তৈরি

ফরিদপুরের সালথায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ফুকরা ঈদগাঁয়ের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত এস এস ইব্রাহিম শেখ (৪৬) উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের যোগারদিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শারীরিক বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের কাকদী গ্রামের আবদুর রউফ শেখের ছেলে। তিনি বিবাহিত এবং এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা।

যোগারদিয়া উচ্চবিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে যোগারদিয়া স্কুল থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে সালথা উপজেলা কমপ্লেক্সের দিকে যাচ্ছিলেন ইব্রাহিম। ফুকরা ঈদগায়ের সামনে এলে বিপরীত দিক থেকে অন্য একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এতে দুই মোটরসাইকেলের চালকই গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইব্রাহিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহত আরেক মোটরসাইকেল আরোহীর নাম বাশার খালাসী (৪০)। তিনি সালথার সোনাপুর ইউনিয়নের নটখোলা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

যোগারদিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস বলেন, ইব্রাহিম শেখের মরদেহ বাড়িতে আনা হয়েছে। তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনায় পরিবারের সদস্যরাসহ এলাকার লোকজন শোকাহত।

সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন