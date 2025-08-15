শ্রীপুরে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিবসে কাঙালিভোজের আয়োজন, ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেপ্তার
গাজীপুরের শ্রীপুরের গাজীপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড নয়াপাড়া হাজীবাড়ী গ্রাম থেকে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজনের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মো. রাতুল (২৪) নয়াপাড়া হাজীবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের গাজীপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক নাসির মোড়লের সঙ্গে রাজনীতি করতেন বলে স্থানীয় লোকজন জানান। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় মামলা ছিল।
শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক মনি বলেন, বিশাল আয়োজন করে রাতুল নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর বাড়িতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না করা হচ্ছিল। বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, রাতুল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর নামে একটি মামলা ছিল। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে খিচুড়ি রান্নার বিষয়টি তিনি জানেন না।