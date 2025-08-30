জেলা

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সমাবেশে ফখরুল, বক্তব্য দেবেন তারেক রহমানও

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশে উপস্থিত হন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামেছবি: প্রথম আলো

প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএনপি। আজ শনিবার বেলা তিনটার দিকে ময়মনসিংহ নগরের টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের আয়োজনে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য দেওয়ার কথা আছে।

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের প্রথম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে সকাল থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেন সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সদস্যেরা। দেশের ১২টি জেলা থেকে গারো, হাজং, বানাই, বর্মণ, কোচ, হদি সম্প্রদায়, ত্রিপুরাসহ ১৮টি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এতে অংশ নিচ্ছেন।

প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের জাতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক পথচলা ২০০৭ সাল থেকে। পরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এটিকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয় বিএনপি।

আজ বেলা ২টা ৫০ মিনিটের দিকে মির্জা ফখরুল অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হলে নিজেদের ঐতিহ্য মেনে তাঁকে বরণ করেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যেরা। এরপর মঞ্চে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। শুরুতেই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের পাঠ শেষে শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর জাতীয় সংগীত ও বিএনপির দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বিপুর হাজং বলেন, ‘বিএনপির বিগত দিনের সব কর্মসূচিতে আমরা অংশ নিলেও আনুষ্ঠানিক সমাবেশ এবারই প্রথম। এই আয়োজন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে নতুন দীগন্তের উন্মোচন করবে।’

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদকের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক জন জেত্রার সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেবেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স) প্রমুখ নেতারা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন