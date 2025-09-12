নাটোরে চেয়ারম্যানকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

নাটোরে চেয়ারম্যানকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলায় মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) ভাঙচুর ও চেয়ারম্যানকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ওই ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুর জব্বার মৃধা বাদী হয়েছে মামলাটি করেন।
ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে ওই ইউপির সদস্য ও ইউনিয়ন যুবলীগের সহসভাপতি আসাদুজ্জামানসহ আরও ১০ জনকে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধাদান, ইউপি কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ভিজিডি কার্ডের চাল বিতরণ শুরু করেন চেয়ারম্যান আবদুর জব্বার মৃধা। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চাল বিতরণের সময় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আসাদুজ্জামানসহ ৮-১০ জন পরিষদের দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ করে চেয়ারম্যানকে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে টেবিল ফ্যান দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেন এবং কক্ষের চেয়ার, টেবিল ও ফ্যান ভাঙচুর করেন। এ সময় অন্য ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশ এগিয়ে এলে তাঁরা হুমকি দিয়ে সেখান থেকে চলে যান।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসাদুজ্জামান বলেন, চেয়ারম্যানের দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।
নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, মামলাটি তদন্তাধীন। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।