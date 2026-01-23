জেলা

সড়ক প্রশস্তকরণে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের ম্যুরাল অপসারণ, পুনর্নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ

নরসিংদী
রায়পুরায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের নামে নির্মিত ম্যুরালটি মহাসড়ক প্রশস্তকরণের জন্য অপসারণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবারছবি: প্রথম আলো

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের নামে নির্মিত একমাত্র ম্যুরালটি মহাসড়ক প্রশস্তকরণের জন্য অপসারণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এটি মহাসড়ক থেকে অপসারণ করে। ইতিমধ্যে আগের নকশা অনুযায়ী ম্যুরালটি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরাল ভাঙার ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়ে। এক্সকাভেটর দিয়ে ম্যুরালটি অপসারণের ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়লে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যুরালটি অপসারণ করা হচ্ছে এবং ওই সময়ে সেখানে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও উপস্থিতি ছিল। ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ফেসবুকের বিভিন্ন আইডি থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও গুজব ছড়ানো হয়।

জেলা প্রশাসন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঢাকা-সিলেট করিডর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে নরসিংদীর মাহমুদাবাদ মৌজায় ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ নামের স্থাপনাটি অপসারণ করা হয়েছে। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে ম্যুরালটি পুনর্নির্মাণ করা হবে।

রায়পুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা বলেন, মহাসড়ক প্রশস্তকরণের কাজে গত মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ম্যুরালটি সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয়েছে। আগের নকশা অনুযায়ী ম্যুরালটি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে।

