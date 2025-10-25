জেলা

রাজবাড়ীতে গৃহবধূ ও গৃহশিক্ষককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের প্রতীকী ছবিএআই দিয়ে তৈরি

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ এনে এক গৃহবধূ ও তাঁর সন্তানের গৃহশিক্ষককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটান। নির্যাতনের ভিডিও রাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

আহত গৃহশিক্ষককে হাসপাতালে পাঠানো হলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রথমে ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি টিনশেড ঘরের সামনে কয়েকজন কিশোর দরজায় কড়া নাড়ছে। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে ‘কে’ জানতে চাইলে কিশোরেরা বলে, ‘আমরাই।’ দরজা খোলার পর মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকে পড়েন। এ সময় ঘরের ভেতর থাকা তরুণ (গৃহশিক্ষক) ও গৃহবধূ বের হতেই তাঁদের সঙ্গে অসদাচরণ শুরু হয়। নারীটি প্রতিবাদ করলে তাঁকেও গালাগালি করা হয়।

এরপর ৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঘরের বারান্দার বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ওই নারী ও গৃহশিক্ষকের দুই হাত ও কোমর রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বেঁধে রাখা অবস্থায় গৃহশিক্ষককে অসুস্থ দেখা যায়। উপস্থিত অর্ধশতাধিক মানুষের মধ্যে কিছু কিশোর ও যুবক গৃহবধূর মাথার কাপড় টেনে খুলে দেন। এ সময় এক ব্যক্তিকে আহত গৃহশিক্ষককে ধরে রাখতে দেখা যায়।

স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ও বাসিন্দারা বলেন, গতকাল বিকেল চারটার দিকে গৃহশিক্ষক ওই বাড়িতে গেলে স্থানীয় লোকজন তাঁদের আটক করেন। পরে বাড়ির বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এতে ওই গৃহশিক্ষক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে একটি ভ্যানে করে কালুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।

কালুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বিকেল চারটার পর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গৃহবধূকে পাওয়া গেলেও তিনি মুখ খোলেননি। গৃহশিক্ষককে হাসপাতালে পাঠানোর খবর পেলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন