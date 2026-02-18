জেলা

দিনাজপুরে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
বিরামপুর, দিনাজপুর
ধর্ষণচেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (৩৫)ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় কলেজপড়ুয়া এক তরুণীকে (১৮) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা তিনটার দিকে বিরামপুর পৌরসভার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (৩৫) ছাত্রদলের বিরামপুর উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলার পর গত বছরের ২৫ জুলাই তাঁকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়। আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উপপরিদর্শক (এসআই) সাজেদুর রহমান জানিয়েছেন।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২২ জুলাই ওই তরুণীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়। মামলার পর থেকে আসামি আবদুল্লাহ পলাতক ছিলেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের জুন মাসের বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ওই তরুণীকে কলেজে যাতায়াতের পথে প্রেমের প্রস্তাব দেন। সহপাঠীদের সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করতেন তিনি। ছাত্রীর পরিবার এ বিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে মৌখিক অভিযোগ করে। সালিস বৈঠক হলেও এর কোনো সমাধান হয়নি। ২২ জুলাই সকালে ওই ছাত্রী বাড়ি থেকে কলেজে যাচ্ছিলেন। পথে বিরামপুর পৌর শহরের একটি বিদ্যালয়ের সামনে আবদুল্লাহ ওই ছাত্রীকে একা পেয়ে তাঁর পথ রোধ করেন। এ সময় আবদুল্লাহ ওই তরুণীর ঘাড়ে থাকা ব্যাগ ও পরনের কাপড় ধরে টানাহেঁচড়া করেন এবং তাঁকে কুপ্রস্তাব দেন। এতে রাজি না হলে আবদুল্লাহ তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। তখন ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। এরপর আবদুল্লাহ সেখান থেকে পালিয়ে যান।

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সরকার প্রথম আলোকে বলেন, কলেজপড়ুয়া এক তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় মোহাম্মদ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। আজ বিকেলে আবদুল্লাহকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিকে আজ বিকেলে দিনাজপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন