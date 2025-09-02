জাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের সব প্রার্থীকে ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) করতে হবে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টি জানিয়েছেন জাকসুর নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য।
জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, জাকসু নির্বাচনের সব প্রার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে ডোপ টেস্ট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাডেন বিজ্ঞপ্তি (হঠাৎ বিজ্ঞপ্তি) দিয়ে দু-এক দিন সময় দিয়ে টেস্ট করা হবে। প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রের ডোপ টেস্ট করাতে পারবেন।
প্রার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ডোপ টেস্টের দাবি জানিয়েছিলেন কয়েকজন প্রার্থী ও শিক্ষার্থী। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের এই সিদ্ধান্ত নিল। ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনেও প্রার্থীদের জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।