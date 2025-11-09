৫১ বছর ধরে পত্রিকা পৌঁছে দিচ্ছেন সৈয়দপুরের গফফার

৫১ বছর ধরে পত্রিকা পৌঁছে দিচ্ছেন সৈয়দপুরের গফফার
ট্রেনের হুইসেল বাজছে। ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে শুরু করেছে খুলনা-চিলাহাটি রেলপথের সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনটি। সাত সকালে জীবিকার তাগিদে নীলফামারীর সৈয়দপুর রেলস্টেশনে হাজির ৬৮ বছর বয়সী হকার আবদুল গফফার। ‘এই পেপার লাগবে, এই পেপার’—গফফারের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায় ট্রেনের চিরচেনা ধ্বনির সঙ্গে।
এমন সময়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠতে যান গফফার। কিন্তু শরীর সায় দেয় না। ট্রেনের গতির কাছে হার মানেন। একপর্যায়ে থেমে হাঁপাতে থাকেন। ততক্ষণে ট্রেনটি ছুটতে থাকে পরের স্টেশন পার্বতীপুরের দিকে। সম্প্রতি নীলফামারীর সৈয়দপুর রেলস্টেশনে আবদুল গফফারের সঙ্গে দেখা হয়।
আবদুল গফফারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি পত্রিকা বিক্রি করেন। তখন পত্রিকার দাম ছিল মাত্র ৬০ পয়সা, আর এখন ১২ টাকা। সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, নীলফামারী, ডোমার, চিলাহাটি—এসব স্টেশন গফফারের বিচরণক্ষেত্র। প্রায় ৫১ বছর ধরে এসব এলাকায় সংবাদপত্র বিক্রি করছেন তিনি। ট্রেন থেকে নেমে তিনি কখনো কখনো হেঁটে সংবাদপত্র বিক্রি করেন। সৈয়দপুর শহরে সংবাদপত্রের এজেন্ট ‘নিউজ কেবিন’ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে গফফার ছুটে চলেন গ্রাহকদের দুয়ারে দুয়ারে। পথে-ঘাটে কোনো পাঠক পত্রিকা কিনতে চাইলে তাঁর কাছেও বিক্রি করেন তিনি।
আবদুল গফফারের বাড়ি সৈয়দপুর শহরের মুন্সিপাড়া মহল্লায়। রেলওয়ের একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে সপরিবার তাঁর বসবাস। তিনি বলেন, তাঁর বাবা আবদুস সাত্তার ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় সৈয়দপুরে চলে যান। তখন অবশ্য তাঁর জন্ম হয়নি। তাঁদের পারিবারিক ভাষা উর্দু। পরিবারে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। ছেলেরা এমব্রয়ডারির কাজ করেন। তাঁদের সবাই বিবাহিত। ছেলেমেয়েরা আলাদা থাকেন। এখন শুধু স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সংসার। কষ্টের মধ্যেও ভালো আছেন, এমনটাই বললেন তিনি।
বাবা বেঁচে থাকতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন গফফার। তাঁর বাবা রেলওয়ে কারখানায় চাকরি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের হাল ধরতে ১৯৭৪ সালে গফফার সংবাদপত্র বিক্রি শুরু করেন।
সদালাপী ও ভালো ব্যবহারকারী হকার হিসেবে বেশ সুনাম আছে আবদুল গফফারের। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কথা হয় সৈয়দপুর শহরের রেলওয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে। অনেক স্মৃতিকথা হাতড়ে আলাপ চালিয়ে যান তিনি। একপর্যায়ে গর্ব নিয়ে বলেন, ‘আমাকে ডিসি, এসপি—সবাই চেনে; সম্মান করেন। অথচ আমি স্রেফ একজন হকার। দলবাজি করি না। সব দলের এমপি, জনপ্রতিনিধি—সবাই আমার গ্রাহক।’
আবদুল গফফারের ভাষ্য, দিনে এখন ৩০০ পত্রিকা বিলি করেন। এখন অনলাইনের জামানা, ছাপা কাগজ আগের মতো মানুষ আর কিনে না। মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক ও নানা বিষয়ের গরম খবর থাকলে পাঠক চেয়ে চেয়ে পত্রিকা কেনেন। পাঠক বেশি চায় প্রথম আলো সংবাদপত্রটি, এটি বিক্রি করতে বেগ পেতে হয় না। অন্য পেপারগুলোও কমবেশি চলে।
বছর দু-এক আগে স্ট্রোক করেছিলেন জানিয়ে আবদুল গফফার বলেন, ‘এজেন্ট সহযোগিতা করেন বলে এখনো এ পেশায় আছি। তবে শরীর আর আগের মতো চলে না।’
আবদুল জব্বারের বিষয়ে জানতে চাইলে নিউজ কেবিনের স্বত্বাধিকারী খালেদ নিয়াজী নান্না বলেন, ‘গফফার অত্যন্ত ভালো ও সৎ মানুষ। আমরা তাঁর পাশে আছি। প্রয়োজনে সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে থাকি।’