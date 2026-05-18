জেলা

বগুড়া শহরে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন তরুণ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
ধর্ষণবিরোধী প্ল্যাকার্ডফাইল ছবি

বগুড়া শহরে এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পাঁচ তরুণের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণদের মধ্যে তিনজনকে পুলিশ আটক করে। এ ঘটনায় আজ সোমবার দুপুরে বাদী হয়ে মামলা করেছেন ওই তরুণী।

আটক তরুণেরা হলেন বগুড়া সদর উপজেলার কাওছার (১৯), বাঁধন (১৯) ও রকি (১৯)।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী প্রথম আলোকে বলেন, ভুক্তভোগী তরুণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ দুপুরে তিনি অভিযুক্ত তরুণদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

পুলিশ জানায়, ওই তরুণীর বাবার বাড়ি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায়। তিনি বিবাহিত। অভিযুক্ত তরুণদের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। গতকাল রাত আটটার দিকে ওই তরুণী শহরের একটি দোকানে যান। সেখানে অভিযুক্ত কাওছার, বাঁধন, সাদিক ও অপর একজন উপস্থিত ছিলেন। পরে সবাই মিলে মদ্যপানের পরিকল্পনা করেন। স্থানীয় একটি হোটেলের বার থেকে মদ সংগ্রহ করে রাত সাড়ে ১০টার দিকে নির্মাণাধীন ভবনে যান তাঁরা। সেখানে আরও একজন যোগ দেন। ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগ, মদ্যপানের একপর্যায়ে অভিযুক্ত তরুণেরা তাঁকে ধর্ষণ করেন। পরে অভিযুক্ত বাঁধন তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে অন্য এলাকায় নিয়ে গেলে চিৎকার করে তিনি স্থানীয় মানুষের সহায়তা চান। এ সময় অভিযুক্ত বাঁধন পালিয়ে যান। খবর পেয়ে বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী ফাঁড়ির পুলিশ ভুক্তভোগী তরুণীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায় এবং তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করে।

