বেপরোয়া গতির অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে পড়ল পুকুরে, যেভাবে রক্ষা পেলেন চালক

বেপরোয়া গতির অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে পড়ল পুকুরে, যেভাবে রক্ষা পেলেন চালক
বেপরোয়া গতিতে চলছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের পুকুরে পড়ে যায় এটি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এলাকাবাসী ছুটে এসে চালককে পুকুর থেকে উদ্ধার করেন।
আজ রোববার সকালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের আরআর টেক্সটাইল মিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটিতে কোনো রোগী ছিল না। দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সটির অর্ধেক অংশ পুকুরে ডুবে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা গিয়ে এটিকে উদ্ধার করে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত পানিতে নেমে চালককে নিরাপদে তুলে আনেন। উদ্ধার হওয়া চালক সুস্থ আছেন। তাঁর নাম জানা যায়নি।
বারআউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন প্রথম আলোকে বলেন, অ্যাম্বুলেন্সটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বেপরোয়া গতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। অ্যাম্বুলেন্সটির বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। উদ্ধারকাজ শেষে দুপুরে চালক নিজেই গাড়িটি চালিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে যান।’