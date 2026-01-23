রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ভর্তিসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে https://application.ru.ac.bd/ লগইন করে শিক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে পারবেন। এ জন্য এসএসসি ও এইচসএসসি উভয় পরীক্ষার রোল নম্বর, শিক্ষা বোর্ডের নাম ও পাসের বছর প্রয়োজন হবে।
আজ শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সি ইউনিটে দুই পালায় বিজ্ঞানের দুটি গ্রুপ ও অ–বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। সি ইউনিটে গ্রুপ-১ (বিজ্ঞান)–এর ৬০ হাজার ৪২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ হাজার ৩২ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৬ হাজার ৫৯০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ হিসাবে পাসের শতকরা হার ১২ দশমিক ৪৩। এই গ্রুপে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯২ দশমিক ৫০।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এই ইউনিটের গ্রুপ-২ (বিজ্ঞান)–এর ৬০ হাজার ৪১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ হাজার ৩৭২ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৬ হাজার ১১৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাসের শতকরা হার ১১ দশমিক ৪৬ ও প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৮৮ দশমিক ৫০। ইউনিটের গ্রুপ-৩ (অ-বিজ্ঞান)–এর ৫ হাজার ৩৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ হাজার ৫৮ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩৭০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাসের শতকরা হার ৬৬ দশমিক ৬৩ ও প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৮৯ দশমিক ৫০।
বিজ্ঞান, প্রকৌশল, জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, কৃষি, ফিশারিজ ও ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত ২৬টি বিভাগ সি ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা–সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট (https://admission.ru.ac.bd/) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে (https://www.facebook.com/rajshahi.university.ac.bd) পরবর্তী সময় প্রকাশ করা হবে।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবারের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। আগামীকাল শনিবার বি ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে এবারের পরীক্ষা পর্ব শেষ হবে। এ বছর রাজশাহী ছাড়াও পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।