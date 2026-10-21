কুকুরের ডাকাডাকি শুনে ঘর থেকে বের হন ছাত্রদল নেতার ভাই, ফাঁকা গুলি ছুড়ে অপহরণ

কুকুরের ডাকাডাকি শুনে ঘর থেকে বের হন ছাত্রদল নেতার ভাই, ফাঁকা গুলি ছুড়ে অপহরণ
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে অস্ত্রের মুখে মো. রফিক (৩৭) নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের চৌকিদারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
অপহৃত রফিক একই এলাকার বাসিন্দা মমতাজ আহমদের ছেলে। তিনি বাহারছড়া উত্তর শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল্লাহ কায়সারের বড় ভাই। আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
অপহৃতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন জানান, গতকাল রাতে বাইন্যাপাড়ার এলজিইডি সড়কের পূর্ব পাশে পাহাড়ের পাদদেশে নিজ বাড়িতে ছিলেন রফিক। এ সময় বাড়ির বাইরে কুকুরের ডাকাডাকি ও চিৎকার শুনে তিনি বের হন। তখন আগে থেকে ওত পেতে থাকা কয়েকজন অস্ত্রধারী তাঁকে ঘিরে ধরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে অস্ত্রধারী দলের সদস্যরা দুটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এতে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হুমায়ুন কাদের বলেন, রাত আটটার দিকে নিজ বাড়ি থেকে মো. রফিককে পাহাড়ে থাকা অস্ত্রধারীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও রফিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
জানতে চাইলে বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক আবু সাইদ বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাইন্যাপাড়া এলজিইডি সড়কের পূর্ব পাশে পাহাড়ের পাদদেশে রফিকের বাড়ি। তিনি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ কুকুরের ডাকাডাকির শব্দ শুনে বাইরে বের হলে কয়েকজন অস্ত্রধারী তাঁকে জিম্মি করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।