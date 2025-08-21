জেলা

সিলেটে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
সিলেট
ধর্ষণপ্রতীকী ছবি

সিলেটের জকিগঞ্জে এক স্কুলছাত্রীকে (১৬) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার সাভার উপজেলার খাগান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম শাকের আহমদ (২৪)। তাঁর বাড়ি জকিগঞ্জ উপজেলার বারহাল ইউনিয়নের মাইজগ্রামে।

চলতি বছরের ২৬ জুলাই ধর্ষণের ওই ঘটনায় কিশোরী বাদী হয়ে ৩০ জুলাই সকালে জকিগঞ্জ থানায় পাঁচ যুবকের নাম উল্লেখ করে মামলা করে। তাঁদের মধ্যে শাকের আহমদের নামও আছে। অন্য আসামিরা হলেন বারহাল ইউনিয়নের নিদনপুর গ্রামের ইমরান আহমদ (২৩), খিলগ্রামের তানজিদ আহমদ (১৮), মাইজগ্রামের শাকিল আহমদ (২১) ও মনতৈল গ্রামের মুমিন আহমদ (২০)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২৬ জুলাই সকালে এক সহপাঠীকে নিয়ে বারহাল ইউনিয়নের শাহগলি বাজার এলাকার একটি পরিত্যক্ত ইটভাটায় ঘুরতে যায় ওই ছাত্রী। সেখানে গোপনে তাঁদের ছবি তোলেন অভিযুক্ত পাঁচ যুবক। পরে ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওই কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালান তাঁরা। একপর্যায়ে ওই দুজনের মুখ চেপে ইটভাটার একটি পরিত্যক্ত চুল্লি ঘরে নিয়ে যান যুবকেরা। সেখানে ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করেন তাঁরা। পরে ওই দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি কাউকে জানালে তাঁদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখান ওই যুবকেরা।

গ্রেপ্তার শাকের আহমেদকে জকিগঞ্জ থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব-৯–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম।

