চট্টগ্রাম নগরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন, ব্যস্ততম সড়কে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ

চট্টগ্রাম নগরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন, ব্যস্ততম সড়কে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ
চট্টগ্রাম নগরের কালুরঘাট এলাকায় একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া নগরের নিউমার্কেট এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার রাতে এসব ঘটনা ঘটে। এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
দুটি ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কালুরঘাট এলাকায় একটি বাসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গাড়িটি সড়কের পাশে রাখা। অপর ভিডিওতে দেখা গেছে, নগরের ব্যস্ততম নিউমার্কেট মোড় এলাকায় সড়কের ওপর কিছু একটা ছুড়ে মারা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তা বিস্ফোরিত হয়ে সেখানে ধোঁয়া উড়ছে।
বাসে আগুনের বিষয়ে জানতে চাইলে নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশীদ আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটিতে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ কর্মকর্তা আমিনুর রশীদ বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাসটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানে নেশাখোরেরা আড্ডা দিত। মাদক সেবনের সময় হয়তো বাসটিতে আগুন লেগেছে।
একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিউমার্কেট এলাকায় দুই থেকে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। তবে ঘটনাস্থলে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণের আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ককটেল বিস্ফোরণের কোনো আলামত পাইনি। প্রাথমিকভাবে ধারণ করছি, পটকা ফাটানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।’