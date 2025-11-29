জেলা

চট্টগ্রাম নগরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের চট্টেশ্বরী সড়ক এলাকায় মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। আজ সকালেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রাম নগরের চট্টেশ্বরী সড়ক এলাকায় মিছিল করেছেন নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার সকাল পৌনে সাতটায় এই মিছিল হয় বলে জানায় পুলিশ।

মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে মিছিল চলাকালে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

ভিডিওতে দেখা গেছে, নগরের চট্টেশ্বরী সড়কের বার্জার পেইন্টসের শোরুমের সামনে থেকে মিছিল বের হয়। চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের ব্যানারে এই মিছিল হয়। এতে ১০ থেকে ১৫ জনকে অংশ নিতে দেখা যায়। তাঁরা ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিল নিয়ে সার্সন রোডের দিকে চলে যান। মিছিল করার সময় দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে।

জানতে চাইলে নগরের চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, চকবাজার-কোতোয়ালি থানার সীমান্তে এই মিছিল হয়। তবে মিছিলটি শুরু হয়েছে কোতোয়ালি থানার অংশ থেকে। চকবাজার থানায় হয়নি।

তবে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম দাবি করেছেন, মিছিলটি চকবাজারের দিকে চলে গেছে। সেটি কোতোয়ালি থানার সীমানা নয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন