জামায়াতকে যদি ভোট দেন, তাইলে আমার মৃতদেহ পাবেন: বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান

জামায়াতকে যদি ভোট দেন, তাইলে আমার মৃতদেহ পাবেন: বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান
কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি-মনোনীত প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান তাঁর কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘জামায়াতকে যদি ভোট দেন, তাইলে আমার মৃতদেহ পাবেন।’ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার মৃগা ইউনিয়ন বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।
সম্মেলনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান বলেন, ‘বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের কাছে খুব খারাপ মানুষ। এই কারণে খারাপ মানুষ আপনাদের জন্য আমি সম্মান বয়ে আনতে পারি নাই। আপনাদের জন্য আমি একটা টাইটেল এনেছি। সেই টাইটেলটা হলো আমি হলাম “ফজা পাগলা”। যে...আমাকে এই টাইটেলটা দিয়েছে তাদের নাম হলো স্বাধীনতাবিরোধী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত। তাদেরকে যদি ভোট দেন তাইলে আমার মৃতদেহ পাবেন।’ এরপর ফজলুর রহমান উপস্থিত সবার কাছে প্রশ্ন করেন, ‘তাদেরকে ভোট দেবেন আপনারা?’ অপর পাশ থেকে তখন সবাই সমস্বরে ‘না’ জবাব দেন।
ফজলুর রহমান আরও বলেন, ‘কালকেও আমাকে অন্তত ১০০টা বকা দেওয়া হয়েছে। কী বকা দেয়, বুঝবেন না আপনারা। সহ্য করা যায় না। আমার অপরাধ কী? আমি তো জামায়াতে ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বকি নাই। ৫ আগস্টের পর তারা বলতে শুরু করল, ১৯৪৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আর ২০২৪ সালে শেষ মুক্তিযুদ্ধ হইছে। একাত্তর সনে একটা গন্ডগোল হইছিল। এই গন্ডগোলটা ইন্ডিয়া লাগাইয়া দিসিলো, একাত্তর সালে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয় নাই।’
ফজলুর রহমান বলেন, ‘যারা যুদ্ধ করে এই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম। বন্ধুরা, কাজেই যখন দেখলাম কেউ কথা বলে না; আমার দল যখন চুপ করে থাকে, তখন জীবন-মৃত্যুর রিস্ক (ঝুঁকি) নিয়ে বাঁ হাতের আঙুলটা তুলে আমি বললাম—এই রাজাকারের বাচ্চারা, এখনো কিন্তু জীবিত আছি রে। মুক্তিযুদ্ধ আছে, মুক্তিযুদ্ধ থাকবে। তোমরা যদি মুক্তিযুদ্ধকে শেষ করে দিতে চাও, তোমাদের সঙ্গে আরেকটা রাজনৈতিক যুদ্ধ হবে আমাদের।’
এ সময় ফজলুর রহমানের সহধর্মিণী জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উম্মে কুলসুম রেখা, সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, ইটনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান স্বপন ঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।