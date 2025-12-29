চট্টগ্রামে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর দুই পা বিচ্ছিন্ন

চট্টগ্রামে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর দুই পা বিচ্ছিন্ন
চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানার ঢালিয়াপাড়া এলাকায় ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক নারী। দুর্ঘটনায় তাঁর দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে তিনটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তবে তাঁর নাম-ঠিকানা পরিচয় পাওয়া যায়নি।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক আবুল কাশেম প্রথম আলোকে বলেন, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক নারী। তাঁর নাম-ঠিকানা বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানান, ট্রেন আসার শব্দ শুনে ওই নারী রেললাইন দিয়ে দৌড় দেন। এরপর কাটা পড়েন।