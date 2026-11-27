১০০ টাকার গরুর মাংসের সঙ্গে ডাল-ভাত ফ্রি
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
দুপুর ১২টার পর থেকেই আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়ে। সেখানে একসঙ্গে ৩০ জনের বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ কারণে অনেককে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। এক দলের খাওয়া শেষ হলে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা বসেন। এই রেস্তোরাঁয় মাত্র ১০০ টাকার গরুর মাংসের সঙ্গে ভাত ও মাষকলাইয়ের ডাল ফ্রি। বিভিন্ন এলাকা থেকে এই রেস্তোরাঁয় সস্তায় খেতে ছুটে আসেন মানুষ। রেস্তোরাঁটির নাম ‘মিশকার নূর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট’। এটি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা পৌর এলাকায় অবস্থিত।