জেলা

বান্দরবানে মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

প্রতিনিধি
বান্দরবান
ধর্ষণপ্রতীকী ছবি

বান্দরবানের লামায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে মো. ইমরান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁকে আটক করা হয়। এর আগে গত রোববার বিকেলে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রোববার বিকেলে ওই কিশোরীকে বাড়িতে রেখে পরিবারের সদস্যরা বাইরে যান। কিশোরীকে একা পেয়ে মো. ইমরান ধর্ষণ করেন। পরে কিশোরীর আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় পরিবারের সদস্যরা ধর্ষণের বিষয়টি জানতে পারেন। বিষয়টি তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত ইমরানকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ইমরানকে থানায় নিয়ে যায়।

জানতে চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় ওই কিশোরীর বাবা বাড়ির বাইরে কাজে গিয়েছিলেন। তাঁর মা চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। এর মধ্যেই বাড়িতে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে।

লামা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আহমেদ মোর্শেদ বলেন, মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার পর গতকাল রাত ৯টার দিকে মো. ইমরানকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগে মামলা প্রক্রিয়াধীন। সেই মামলায় ইমরানকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে। ওই কিশোরীকেও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন