পিকআপ ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পিকআপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘের্ষ দুই কিশোর নিহত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ষোলদাগ ক্যানেলপাড়া হাসপাতাল রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো মিরপুর উপজেলার বিজনগর এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে সিয়াম শেখ (১৬) ও একই এলাকার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আবদুর রশিদ (১৬)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে সিয়াম ও রশিদ মোটরসাইকেল নিয়ে ভেড়ামারার লালন শাহ সেতু, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও মনি পার্ক এলাকায় ঘুরতে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে ষোলদাগ ক্যানেলপাড়া এলাকায় পৌঁছালে কুষ্টিয়া থেকে আসা একটি পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালক সিয়াম নিহত হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল আরোহী রশিদকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান বলেন, পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও সহযোগী পালিয়ে গেছেন।