নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরুর দাবিতে রংপুরে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরুর দাবিতে রংপুরে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের পদযাত্রা। রোববার দুপুরে নগরের কাচারিবাজার এলাকায়ছবি: মঈনুল ইসলাম

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরুর দাবিতে রংপুরে পদযাত্রা করেছে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন। একই দাবিতে রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সালের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার বেলা একটার দিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী ও বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবীবের নেতৃত্বে এ পদযাত্রা করা হয়। নগরের শিক্ষা ভবনের প্রধান ফটকের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এরপর আসাদুল হাবীবসহ রংপুর জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

আসাদুল হাবীব বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার মাঝেমধ্যে বলছে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। কিন্তু কখন শুরু হবে, কীভাবে শুরু হবে, সেটি স্পষ্ট করেনি। সে জন্য তাঁরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

রংপুর ছাড়াও তিস্তা নদীবেষ্টিত অন্য চার জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী। আসাদুল হাবীব বলেন, একই দাবিতে ৯ অক্টোবর গণমিছিল ও গণসমাবেশ, ১৬ অক্টোবর তিস্তা অববাহিকার ১৩০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি করা হবে। এসব শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পরও যদি সরকার দাবি বাস্তবায়নে উদ্যোগী না হয়, তবে লাগাতার কর্মসূচি দেওয়া হবে।

আসাদুল হাবীব উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকার জানুয়ারিতে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে বলে বলছে। কিন্তু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে সেই কাজ ঝুলে যেতে পারে। সরকার যেহেতু এ প্রকল্প বাস্তবায়নে টাকা দিতে চেয়েছে, তাই অভ্যন্তরীণ অর্থ দিয়ে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু করা হোক।

পদযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান, সদস্যসচিব মাহফুজ-উন-নবী, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, সদস্যসচিব আনিছুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

