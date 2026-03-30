নেত্রকোনায় প্রতিবেশীর ঘর থেকে শিশুর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনায় প্রতিবেশীর ঘর থেকে শিশুর গলাকাটা লাশ উদ্ধার
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে প্রতিবেশীর ঘর থেকে একটি শিশুর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার বরান্তর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত অংকিত বর্মণ (৩) ওই গ্রামের সাগর বর্মণের ছেলে।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিশুটির বাবা সাগর বর্মণ পরিবারসহ ঢাকায় থাকেন। তিনি একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। অংকিতের দাদি বিশু রানি বর্মণও ছেলের সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। সম্প্রতি শিশুটি তার দাদির সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ সোমবার দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলছিল শিশুটি। দাদি তাকে রেখে কিছুক্ষণের জন্য পাশের বাড়িতে যান। ফিরে এসে তাকে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে প্রতিবেশী সুকুমার বর্মণের বাড়ির দরজা খোলা দেখে ভেতরে যান। একটি ঘরের বিছানার ওপর গলাকাটা অবস্থায় শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় ওই বাড়ির লোকজন কেউ ছিলেন না। তাঁরা পাশের একটি বাড়িতে পূজার অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুটির চাচা সোহাগ বর্মণ বলেন, ‘অংকিত উঠানে যখন খেলা করছিল, তখন আমার বৃদ্ধা মা তার কাছে ছিল। এরপর কিছু সময়ের জন্য মা পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে প্রতিবেশীর ঘরে তাকে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। আমরা এই ঘটনার বিচার চাই।’
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হাফিজুল ইসলাম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে থানায় এনে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় দুজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে।