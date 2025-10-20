পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাশকতা কি না, জনগণের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: রুহুল কবির রিজভী

পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাশকতা কি না, জনগণের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: রুহুল কবির রিজভী
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দেশের জনগণের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটা বড় ধরনের সিরিজ নাশকতার ঘটনা ঘটতে পারে, জনগণ এমনটা মনে করছে। জনগণের মনে এই শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ‘সিরিজ অব ইনসিডেন্ট’ যখন হয়, তখন বুঝতে হবে, এখানে কোনো না কোনো কালো হাত কাজ করছে। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এবং হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ ঠিকমতো চলছে না—এটা আন্তর্জাতিকভাবে দেখানোর জন্য দেশি-বিদেশি শক্তির হাত থাকতে পারে।
আজ সোমবার দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের ফুলমুড়ি গ্রামে দৃষ্টিহীন গায়ক জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। সম্প্রতি জাহাঙ্গীর আলম নামের দৃষ্টিহীন ওই ব্যক্তির গান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টিগোচর হয় বিষয়টি। তিনি ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ সংগঠনকে দৃষ্টিহীন জাহাঙ্গীর আলমের খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে আসেন বিএনপির নেতারা। এ সময় জাহাঙ্গীরের পরিবারকে আর্থিক অনুদান তুলে দেয় সংগঠনটি।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নয়, নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান একটি জ্বালানি। এই যে গাড়িতে চাকা আছে, ইঞ্জিন আছে, সব আছে, কিন্তু জ্বালানি না হলে কি গাড়ি চলবে? তেল ছাড়া গাড়ি চলবে না। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের জ্বালানিশক্তি, এটা ছাড়া গণতন্ত্র এগিয়ে যাবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন, মানুষের ভোটের অধিকার, নাগরিক অধিকার, কথা বলার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, নির্ভয়ে পরিবারের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার হাসিনা কেড়ে নিয়েছিলেন। এখন সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। আমরা সেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছি।’
পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) প্রসঙ্গে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘দেশের মানুষ পিআর বোঝে না, আমরাও বুঝি না। এখন যাঁরা পিআর পিআর করছেন, তাঁরা এক বছর আগে, দুই বছর আগে, পাঁচ বছর আগে বলেননি কেন? আপনি এখন কেন এটা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছেন? জনগণ জানে, তাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে তারা ভোট দেবে। পছন্দমতো প্রার্থীকে তো জনগণের চিনতে হবে—তাদের এলাকার এমপি হবেন কে? আপনি চিনলেন না, ভোট দিলেন একটি মার্কায়। তারপর হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, অমুক লোক আপনাদের এমপি। আপনাদের ভালো লাগবে? কিন্তু কিছু কিছু দল এটা নিয়ে আসছে—আনুপাতিক নির্বাচন। পিআর হলো জনগণের সঙ্গে একধরনের প্রতারণা করা, বিভ্রান্তি তৈরি করা, জনগণের মনকে অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়া। জনগণ এটা কখনোই মেনে নেবে না।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিন-উর-রশিদ, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’–এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান, সদস্যসচিব মোকছেদুল মোমিন, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুল হুদা প্রমুখ।
এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলার চান্দিনা উপজেলার এতবারপুরে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ইমাম হাসান ভূঁইয়ার কবর জিয়ারত করেন রুহুল কবির রিজভী। জিয়ারত শেষে শহীদের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান এবং আমরা বিএনপি পরিবারের পক্ষ থেকে চেক প্রদান করেন।