হবিগঞ্জ-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী বদল, মনোনয়ন পেলেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়ন পাওয়া সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া মুখলিছুর রহমান নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আজ মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে একই আসনে দলের প্রার্থী সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানকে সমর্থন জানান।

আজ নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে জেলা জামায়াতের আমির মুখলিছুর রহমান লেখেন, মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনি নিয়মিত গণসংযোগ করেছেন এবং স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসা আমার রাজনৈতিক জীবনের বড় সম্পদ।’

মুখলিছুর রহমান আরও লেখেন, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সংগঠনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সংগঠন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে অলিউল্লাহ নোমানকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সংগঠনের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য থেকে তিনি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অলিউল্লাহ নোমান দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিক। সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকলেও তিনি দীর্ঘ সময় যুক্তরাজ্যে বসবাস করে আসছিলেন। গত বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি দেশে ফেরেন।

হবিগঞ্জ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি কাজী মোশাহেদ আহমদ বলেন, ‘সংগঠনের স্বার্থই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। মাঠের বাস্তবতা, প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা ও কৌশলগত বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। মাওলানা মুখলিছুর রহমান সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মী। তিনি দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন এবং জামায়াতের মনোনীত অলিউল্লাহকে সমর্থন দিয়ে সরে এসেছেন। নোমান প্রবাসে থাকলেও দেশের রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিয়মিত যুক্ত ছিলেন। তাঁকে নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া আছে। আমরা আশাবাদী, এই আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক ভালো ফল করবে।’

