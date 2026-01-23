যুবকের কেটে নেওয়া হাত-পা মোড়ানো ছিল পলিথিনে, আঙুলের ছাপে মিলল পরিচয়

যুবকের কেটে নেওয়া হাত-পা মোড়ানো ছিল পলিথিনে, আঙুলের ছাপে মিলল পরিচয়
চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকা থেকে দুটি হাত ও দুটি পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বায়েজিদ বোস্তামী থানার শহীদনগর এলাকা থেকে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় এসব উদ্ধার হয়। এসব হাত-পায়ের রগ কাটা ছিল।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা হাতের আঙুলের ছাপ পরীক্ষায় দেখা গেছে তা চট্টগ্রামের রাউজানের এক যুবকের। তাঁর হাত দুটি বাহু পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়েছে। পা দুটি কাটা হয়েছে হাঁটু থেকে। হাত-পা উদ্ধার হলেও শরীরের বাকি অংশ আজ শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহেদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, ওই যুবকের শরীরের বাকি অংশ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, ‘অভিযান চলছে। আশা করছি, দুপুরের মধ্যে এ ঘটনার বিস্তারিত জানানো যাবে।’