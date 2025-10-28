ভোররাতে কুয়েট কর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলি

ভোররাতে কুয়েট কর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলি
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) কর্মচারী মো. মহসিন শেখ লিটুর ঘর লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার ভোরে মহানগরের দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা খুঠিরঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
মহসিন শেখ কুয়েটের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে চারটি মোটরসাইকেলে করে হেলমেট পরা কয়েকজন যুবক এসে মহসিনের বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ পর তাঁরা মোটরসাইকেল থেকে নেমে ফটকের ভেতরে থাকা মহসিনের ঘরের দিকে বেশ কয়েকটি গুলি করেন। এরপর দ্রুত পালিয়ে যান।
স্থানীয় লোকজন জানান, মহসিন খুলনার একজন প্রভাবশালী ঠিকাদারের ভাগনে। গুলিতে তাঁর ঘরের জানালার কাচ ভেঙে যায়। এ সময় তিনি ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে ছিলেন। পাশের ঘরে স্ত্রী ও দুই সন্তান ঘুমিয়ে ছিলেন।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কুয়েটের কর্মচারী মহসিন শেখের বাড়ি লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। ঘটনাস্থল থেকে ছয়টি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। কারা এবং কেন এ হামলা চালিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।