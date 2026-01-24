বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ইটবোঝাই ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী নিহত
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ইটবোঝাই ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এতে অন্তত ৭ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম নবীন শেখ (২২)। তিনি ফরিদপুর সদরের ধরার মোড় এলাকার বাসিন্দা শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে। তাঁর সহকারীর নাম মো. রাশেদ (৩০)। তবে রাশেদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুরগামী ‘সপ্তবর্ণা পরিবহন’ বাসের সঙ্গে ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গামুখী ইটবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। ওই সময় ঘটনাস্থলেই রাশেদের মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুর ১২টার দিকে নবীন শেখ মারা যান। এ ছাড়া আহত বাসযাত্রীদের সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন বলেন, মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ১০ মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।