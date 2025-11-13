জেলা

বাবার কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের নালিশ করায় প্রতিবেশীকে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
মরদেহপ্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় এক তরুণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিষয়ে তাঁর বাবার কাছে নালিশ দেওয়ার দুই দিন পর অভিযোগকারী প্রতিবেশীকে মাথায় আঘাত করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় দুজনকে আসামি করে আজ বৃহস্পতিবার ফুলবাড়িয়া থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। তবে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

নিহত যুবকের নাম কবির হোসেন (৩০)। তিনি ফুলবাড়িয়া উপজেলার ১২ নম্বর আছিম পাটুলী ইউনিয়নের জঙ্গলবাড়ি চকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বাড়ির কাছে একটি মাছের খামারে শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি।

পুলিশ জানায়, একই গ্রামের খোকা মিয়ার ছেলে মো. আরিফ (২০) গাছ কাটার কাজ করেন। সম্প্রতি এলাকায় আরিফ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছেন, এমন অভিযোগ এনে সতর্ক করতে গত সোমবার খোকা মিয়ার কাছে নালিশ দেন কবির হোসেন। বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আরিফ। বুধবার সন্ধ্যায় কবির হোসেন মাছের খামারে বাতি জ্বালাতে গেলে বাঁশের লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করেন আরিফ। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। ঘটনাটি স্থানীয় একজন দেখতে পেয়ে সেখানে আসার আগেই পালিয়ে যান অভিযুক্ত আরিফ। পরে স্থানীয় লোকজন আহত ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। জ্ঞান না ফেরায় রাত দুইটার দিকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের মা আয়েশা আক্তার আজ বৃহস্পতিবার থানায় হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় আরিফ ও তাঁর বাবা খোকা মিয়াকে আসামি করা হয়েছে।

ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান বলেন, অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে তাঁর বাবার কাছে মাদক গ্রহণ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগ করেছিলেন নিহত যুবক। এ কারণেই মাথায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

