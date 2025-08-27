বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জান্নাতুল নওরীন পেলেন একাডেমি ফেলোশিপ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জান্নাতুল নওরীন পেলেন একাডেমি ফেলোশিপ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জান্নাতুল নওরীন ঊর্মি সাউথ এশিয়া ইয়ং উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট একাডেমি ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি এ মনোনয়নের জন্য একটি চিঠি পেয়েছেন।
জান্নাতুল নওরীন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক। তিনি জানান, আগামী ১৫–১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় তিন দিনব্যাপী এই একাডেমি ফেলোশিপ অনুষ্ঠিত হবে।
ওই চিঠির সূত্রে জানা গেছে, তরুণ নারীদের গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কর্মসূচির আয়োজন করছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আইডিইএ)। এতে অর্থায়ন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন।
জান্নাতুল নওরীন বলেন, বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য গৌরবের বিষয়। এমন একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে অংশ নিয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি যুব ও নারীর নেতৃত্ব শক্তিশালী করার কাজে তা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। তাঁর অংশগ্রহণ বাংলাদেশের তরুণ নারীদের অবস্থান ও নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করবে।
২০২০ সালের ১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন জান্নাতুল নওরীন। পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে পিটিয়ে ও কম্পাসের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিলেও এখনো শারীরিকভাবে নানা জটিলতায় ভুগছেন।