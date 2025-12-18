ময়মনসিংহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, তরুণ আটক

ময়মনসিংহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, তরুণ আটক
ময়মনসিংহের গফরগাঁও স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাতে ট্রেনের সহকারী লোকোমাস্টারকে লক্ষ্য করে একদল তরুণ পাথর নিক্ষেপ করেন। এ সময় তাৎক্ষণিক ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করা হয়।
আটক তরুণের নাম আলমগীর হোসেন (১৮)। তিনি গফরগাঁও উপজেলার বাহুলি গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল রাতেই তাঁকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাত ১০টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেন গফরগাঁও স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কর্তব্যরত ট্রেনচালককে লক্ষ্য করে দুই-তিনজন তরুণ পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এ সময় ট্রেনের সহকারী লোকোমাস্টার হাসিম উদ্দিন ট্রেন থেকে নেমে দৌড়ে একজনকে আটক করেন। পরে ট্রেনে কর্তব্যরত রেল পুলিশ ও অন্যদের সহায়তায় তাঁকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন বলেন, বিনা টিকিটে ট্রেনের ইঞ্জিনে বসে ঢাকা থেকে গফরগাঁও আসার পথে তরুণদের ইঞ্জিন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ক্ষোভে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘটনায় আটক তরুণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।