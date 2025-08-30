মেহেরপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৬
মেহেরপুরের আমঝুপিতে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আজ শনিবার অনুষ্ঠেয় জেলা বিএনপির সম্মেলন ঘিরে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতা-কর্মীরা।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী উমর ফারুকপন্থী মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) আহত হয়েছেন। মোস্তাফিজুর আমঝুপি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি এবং আমিনুল ইসলাম স্থানীয় কর্মী। তাঁদের দুজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।
এ ছাড়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণপন্থী সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম (২০), কর্মী দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬) আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁরা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। তাদের সবার বাড়ি আমঝুপি গ্রামে।
জেলা বিএনপির নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুই প্রবীণ নেতা বলেন, ১৭ বছর ধরে চলছিল জেলা বিএনপির কমিটি। চলতি বছরের শুরুতে সেই কমিটি ভেঙে আহ্বায়ক কমিটি করা হয়। এই কমিটি নিয়ে বিএনপির জেলা পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। এখন একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাসুদ অরুণ, আরেক অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আইনজীবী কামরুল ইসলাম।
স্থানীয় বিএনপির কর্মীদের ভাষ্য, আমঝুপি গ্রামের নেতা সাইফুল ইসলাম আর উমর ফারুকের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় কালীতলা মোড়ে কয়েকজন নেতা-কর্মীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মাথায় সেলাই দিতে হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে।