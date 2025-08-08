পঞ্চগড় সীমান্তে বেড়াতে গিয়ে ভারতে প্রবেশ, আটক দুজনকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

পঞ্চগড় সীমান্তে বেড়াতে গিয়ে ভারতে প্রবেশ, আটক দুজনকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ
পঞ্চগড়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বাংলাদেশি এক কিশোর ও এক তরুণকে সাত ঘণ্টা পর ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার গরিনাবাড়ি ইউনিয়নের চান্দাপাড়া এলাকায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত পাঠায় বিএসএফ।
ফেরত পাঠানো দুই বাংলাদেশি হলেন নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার জুমাইনগর এলাকার সানোয়ার হোসেনের ছেলে রিয়াদুল ইসলাম (১৮) ও পঞ্চগড় সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের এক কিশোর (১৪)।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রিয়াদুল সম্প্রতি পঞ্চগড় সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের ঘাটিয়ার পাড়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে তিনি তাঁর স্বজন ওই কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় ঘুরতে যান। ছবি তোলার একপর্যায়ে তাঁরা বুঝতে না পেরে ভারতীয় অংশে প্রবেশ করেন। এ সময় ভারতের ১৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চান্দাপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যান। পরে আটক দুজনের নাম-ঠিকানাসহ বিষয়টি বিজিবিকে জানানো হয়। বিজিবি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ওই সীমান্তে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানায়।
পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনিরুল ইসলাম বলেন, ঘুরতে গিয়ে অজান্তে ওই দুই বাংলাদেশি সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। এ ঘটনায় পঞ্চগড় সদর থানায় সাধারণ ডায়েরির (জিডি) পর পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।