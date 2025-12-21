ফরিদপুরে কলেজে অস্ত্র হাতে মহড়া দেওয়া সেই যুবক গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে কলেজে অস্ত্র হাতে মহড়া দেওয়া সেই যুবক গ্রেপ্তার
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজে পরীক্ষা চলাকালে দেশি অস্ত্র নিয়ে মহড়া ও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় প্রধান আসামি আল-সাদকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আল–সাদ আলফাডাঙ্গা পৌর সদরের কুসুমদি মহল্লার বাসিন্দা। তিনি আলফাডাঙ্গা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলামের ভাগনে। ১১ ডিসেম্বর আদর্শ ডিগ্রি কলেজের কর্মচারী নাজমুল হোসেন বাদী হয়ে আল-সাদ ও তাঁর সহযোগী সাদি খানকে আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা করেন।
এ সম্পর্কে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসানাত বলেন, ‘র্যাব আমাদের সাদকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টি জানিয়েছে। তবে এখনো তাঁকে আমরা হাতে পাইনি।’ তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত অপর আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ৯ ডিসেম্বর আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষায় আল–সাদের স্ত্রী অংশ নেন। স্ত্রী কেমন পরীক্ষা দিচ্ছেন, তা দেখতে তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে আসেন। তাঁকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলে ফিরে গিয়ে রামদা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।
ওই ঘটনার পুরো দৃশ্য কলেজের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। পরে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
র্যাবের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্টের অভিযোগে করা মামলার এজাহারভুক্ত প্রধান আসামি আল-সাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ মামলা করলে আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও র্যাব-৬–এর সহযোগিতায় পরিচালিত অভিযানে আল-সাদকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।