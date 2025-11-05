জেলা

সরাইলে যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার, দুই ঘণ্টা পর পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে ছিনতাই

প্রতিনিধি
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
গাজী বোরহান উদ্দিনছবি : সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় গাজী বোরহান উদ্দিন (৪৮) নামের এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের দুই ঘণ্টা পর ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপজেলার অরুয়াইল পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

বোরহান উদ্দিন অরুয়াইল ইউনিয়ন শাখা যুবলীগের আহ্বায়ক  ও ধামাওড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একাধিক মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি বোরহান উদ্দিনকে গতকাল বিকেল চারটার দিকে অরুয়াইল বাজার থেকে সরাইল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁকে রাখা হয় অরুয়াইল অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িতে। এরপর থেকে ফাঁড়ির সামনে বোরহানের পক্ষের লোকজন জড়ো হতে থাকেন। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে কয়েকজন পুলিশ সদস্য সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশা ভাড়া করে বোরহানকে নিয়ে উপজেলা সদর থানার দিকে রওনা হন। এ সময় বোরহান উদ্দিনের ছোট তিন ভাই সাবেক ইউপি সদস্য গাজী বাহার উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন ও রেহান উদ্দিনের নেতৃত্বে শতাধিক লোক পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে বোরহান উদ্দিনকে ছিনিয়ে নেন।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, বোরহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। তাঁকে আবারও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

