আমরা মনে করি খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। বর্তমানে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই চলছে। পুরোদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। আমরা মনে করি, এখনো যথেষ্ট ভালো পরিবেশ রয়েছে। নির্বাচনের আমেজ আমরা সব জায়গায় দেখছি। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে দু-একজন দু-একটা কথা বলেন। কিন্তু আমরা দৃশ্যমান এমন কিছু দেখছি না যে কেউ বলতে পারেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই।’
শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহের বুরা পীরের মাজার, গত বছর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নগরের থানাঘাট এলাকায় হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহ (রহ.)-এর মাজার, নগরের গাঙ্গিনার পাড় এলাকার শিববাড়ী মন্দির ও দুর্গাবাড়ী মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে ভালো একটি নির্বাচন চাই। নতুন বাংলাদেশ চাই। এখানে দুটি নির্বাচন রয়েছে একটি সংসদ নির্বাচন ও আরেকটি গণভোট। আমরা চাই সবাই মিলে গিয়ে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেব। ‘হ্যাঁ’ ভোট আমরা এ জন্য দেব যেন বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিস্ট রাজত্বের কায়েম না হয়।’
বর্তমান প্রশাসন একটি দলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, বিভিন্ন দলের এমন অভিযোগের বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘কোনো দল বা কারও প্রতি প্রশাসন ঝুঁকে পড়েনি। বেগম খালেদা জিয়া মারা যাওয়ার পরে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়, সেটাকে দেখে অনেকে অন্য রকম ভাবছে। কিন্তু সত্যি কথা তিনি (খালেদা জিয়া) জাতীয় নেত্রী ছিলেন। তিনি শুধু বিএনপির নেত্রী না, সমস্ত বাংলাদেশের নেত্রী ছিলেন। সে জন্য তাঁর জন্য জাতীয় শোক প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকে গিয়ে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করে এসেছেন। এটা দেখে দু-একজন এ ধরনের কথা বলছেন।’
মাজারে হামলা ন্যক্কারজনক
গত বছরের ৮ জানুয়ারি রাতে ময়মনসিংহ নগরের প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহ (রহ.)-এর মাজারের বার্ষিক ওরসে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। মাজারটি পরিদর্শন শেষে প্রেস সচিব বলেন, ‘খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা যে কালু শাহের মাজারে ভাঙচুর হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের এ মাজারে এখনো ভাঙচুরের চিহ্ন আছে। এখন আবার মাজারটাকে সংস্কার করা হয়েছে। আমরা চাই, বাংলাদেশের সব ধরনের সব মত-পথের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গের আনন্দের সঙ্গে বসবাস করুক।’
শফিকুল আলম বলেন, ‘প্রত্যেকটা ধর্মীয় পথকে আপনাকে রেসপেক্ট (সম্মান) করতে হবে। কেউ যদি মাজারে যায়, তাহলে তার মাজারে যাওয়াকে রেসপেক্ট করতে হবে। যিনি মাজারে যান না, সেটাও রেসপেক্ট করতে হবে। এটার মাধ্যমেই তো আমরা একটা ভালো বাংলাদেশ, নতুন বাংলাদেশ তৈরি করতে পারব। আপনার বাংলাদেশকে যদি আমি রেসপেক্ট করতে না পারি, আপনি কেমনে আমার বাংলাদেশকে রেসপেক্ট করবেন। আমরা সবাই মিলে তো বাংলাদেশ। আমরা সবাই সবাইকে রেসপেক্ট করব, এটাই আমরা চাই।’