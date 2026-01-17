আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে অভিযান, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ দুই ভাই গ্রেপ্তার

আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে অভিযান, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ দুই ভাই গ্রেপ্তার
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। পরে তাঁদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে উপজেলার বেংগুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার দুই ভাই হলেন একই এলাকার মৃত আবুল বশরের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৫৬) ও সালাহউদ্দিন রুমি (৫১)। তাঁদের ভাই বেলাল হোসেন উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাঁর বাড়িতেই এ অভিযান চালানো হয়।
যৌথ বাহিনী সূত্র জানায়, সেনাবাহিনীর ৪৮ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্টের নির্দেশনায় বোয়ালখালী আর্মি ক্যাম্পের একটি দল অভিযানটি পরিচালনা করে। এতে ৪টি বিদেশি শটগান, ২টি বিদেশি পিস্তল, ১৩টি গুলি ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে দুজন পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তবে তাঁরা ব্যর্থ হন। পরে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার মেজর মো. রাসেল প্রধান বলেন, সালাহউদ্দিন রুমির বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ ছয়টি, সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ চারটি মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং অবৈধভাবে অস্ত্র তৈরি ও বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।
জানতে চাইলে বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী দুই আসামিকে তাঁদের কাছে হস্তান্তর করেছে। পরে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।