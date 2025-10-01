খুলনায় জানালার কাচ সরিয়ে মায়ের পাশে ঘুমন্ত তরুণকে গুলি করে হত্যা

খুলনায় জানালার কাচ সরিয়ে মায়ের পাশে ঘুমন্ত তরুণকে গুলি করে হত্যা
খুলনায় নিজ বাড়ির জানালা দিয়ে গুলি করে তানভীর হাসান ওরফে শুভ (২৮) নামের এক তরুণকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে নগরের দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা পশ্চিমপাড়া বাজার মসজিদসংলগ্ন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় তানভীর হাসানকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ বুধবার সকাল সাতটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তানভীর ওই এলাকার আবুল বাশারের ছেলে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, একটি একতলা ভবনের জানালার থাই গ্লাস খুলে তানভীরকে গুলি করা হয়। তিনি বর্তমানে কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন না, বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আগে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তাঁর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। ওসি বলেন, তদন্ত চলছে। কী কারণে হত্যাকাণ্ড, তা এখনো জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় তানভীর তাঁর মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে একই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘরের জানালার থাই গ্লাস খুলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তাঁর মাথায় দুটি ও বাঁ হাতে একটি গুলি লাগে। পরে স্বজনেরা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।