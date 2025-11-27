আবেদ রাজাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিএনপির একাংশের অনশন

মৌলভীবাজার-২
আবেদ রাজাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিএনপির একাংশের অনশন
মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে বিএনপির নেতা আবেদ রাজাকে প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে অনশনে বসেছেন তাঁর অনুসারী নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুলাউড়া পৌর শহরের ডাকবাংলো মাঠে তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন।
মৌলভীবাজার-২ আসনে কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি যুক্তরাজ্যপ্রবাসী শওকতুল ইসলাম দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি প্রথমবারের মতো দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। অন্যদিকে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবেদ রাজা ২০০৮ সালের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে হেরে যান।
আবেদ রাজাকে প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে আজ দুপুর ১২টার দিকে ‘মৌলভীবাজার-২ আসনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা পরিষদ’ ব্যানারে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন তাঁর অনুসারী নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও কুলাউড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র কামাল উদ্দিন আহমদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুল হোসেন খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শহীদুল, কুলাউড়া পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অলিউর রহমান চৌধুরী, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি সিরাজুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০ থেকে ৬০ নেতা-কর্মী অংশ নেন।
বিএনপি নেতা বদরুল হোসেন খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আবেদ রাজা দলের ত্যাগী নেতা। দলের কঠিন সময়ে তিনি নেতা-কর্মীদের মনোবল জুগিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন। নানা আন্দোলন-কর্মসূচিতে যুক্ত ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনায় দল তাঁকে মনোনয়ন দেবে। সেই ঘোষণার আগপর্যন্ত আমাদের অনশন কর্মসূচি চলবে।’
এর আগে দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে অনুসারী নেতা-কর্মীদের নিয়ে গত ২৩ মার্চ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ‘রোডমার্চ’ করেন মনোনয়নবঞ্চিত আবেদ রাজা। একই দাবিতে তাঁর অনুসারীরা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মশালমিছিল, বিক্ষোভ মিছিল, সংবাদ সম্মেলন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেন।