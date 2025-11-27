জেলা

রেলেওয়েতে লোকসান সত্ত্বেও ভাড়া বাড়ানো যাচ্ছে না: শেখ মইনউদ্দিন

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন শেখ মইনউদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবারছবি: প্রথম আলো

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের (অতিরিক্ত) দায়িত্বপ্রাপ্ত শেখ মইনউদ্দিন বলেছেন, রেলওয়ে লোকসানে থাকলেও রেলের ভাড়াটা সবার কথা চিন্তা করে বাড়ানো যাচ্ছে না।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে শেখ মইনউদ্দিন গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি প্ল্যাটফর্ম আধুনিকায়ন, যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন এবং কমিউটার ট্রেন চালু করার বিষয়ে উপস্থিত যাত্রী, কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শেখ মইনউদ্দিন বলেন, রেলওয়ে বিভাগ কাম্য জনবলের এক-তৃতীয়াংশ নিয়েই কাজ করছে। ২০১৬ সালের পর থেকে ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি। যার ফলে যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তবে পরিদর্শন শেষে যাত্রীদের দাবি ও সরকারের সক্ষমতা মিলিয়ে যেটি সবার জন্য ভালো হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শেখ মইনউদ্দিন আরও বলেন, ‘যে সংখ্যক জনবল রেলওয়েতে প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নেই। সবার সঙ্গে কথা বলে জয়দেবপুরে প্রয়োজনীয় জনবল দেওয়া হবে। এখানকার অধিবাসীরা প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ এবং ঢাকার সঙ্গে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। এগুলো দেখার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। তথ্যগুলো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা অনেক দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু আমাদের সক্ষমতা হয়তো ততটা নেই। এখন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেটি আপনাদেরও সুবিধা দেয় এবং আমাদেরও সক্ষমতা অনুযায়ী সম্ভব। জনবল যত দিন না বাড়ানো হবে, পুরো সার্ভিস দেওয়া সম্ভব হবে না। জয়দেবপুর জংশনে কাজ চলছে। কাজ চলাকালীন সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। কাজ শেষ হলে এখানে ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে এবং সেবার মানও উন্নত করার চেষ্টা করা হবে।’

পরিদর্শনকালে বিশেষ সহকারীর সঙ্গে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম, রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেন, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেনসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরপর শেখ মইনউদ্দিন জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মানোন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেন।

