‘তমার দেওয়া কম্বল পায়া অ্যালা আরাম হইবে’

‘তমার দেওয়া কম্বল পায়া অ্যালা আরাম হইবে’
‘কয়েক দিন থাকি শীতের দাপট। সারা রাত কুয়াশা বৃষ্টির মতো ঝরে। বুড়া মানুষ, শরীরে অক্তের (রক্ত) বল নাই। বুড়া হাড্ডিত শীত ঠকঠক করি নাগে, ঘুমবার পাই না। তমার দেওয়া কম্বল পায়া অ্যালা আরাম হইবে। কম্বলগুলার উশুম আছে। রাইতত গায়ে দিয়ে আরাম করি ঘুমামো।’
প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল পেয়ে এভাবেই বলছিলেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ঘোগাদহ ইউনিয়নের প্রথম আলো চরের বাসিন্দা জসিম উদ্দিন (৬৪)। আজ রোববার দুপুরে কুড়িগ্রাম ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদের তীরবর্তী এলাকায় প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালায় শিক্ষার্থী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণে সহায়তা করে কুড়িগ্রাম বন্ধুসভা।
আজ প্রথম আলো চর, চর রাউলিয়া ও চর রসূলপুর এলাকার ২২০ জন মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল বিতরণের পাশাপাশি প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মাঝেও জেলা প্রশাসন ১০০টি কম্বল বিতরণ করে।
চর রসূলপুর থেকে নাতিকে সঙ্গে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কম্বল নিতে এসেছেন আবুল কাশেম (৯০)। তিনি বলেন, ‘এবার শীত খুব বেশি পড়ছে। বয়স হইছে, কাজকাম করবার পারি না। ছেলের সংসারে থাকি, শীতের কাপড় কিনা হয়নি। এই কম্বল পাইয়া অনেক উপকার হইল। এখন রাতটা অন্তত শান্তিতে কাটবে।’
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাজেদা পারভীন কম্বল পেয়ে বেশ খুশি। সে বলে, ‘কম্বল পেয়ে ভালো লাগছে। আমার সঙ্গে নতুন কম্বল নিতে আমার ছোট বোন এসেছে। সে খুব খুশি। আমিও নতুন কম্বল পেয়ে খুশি হইছি।’
এলাকাবাসী জানান, নদীবেষ্টিত চর এলাকায় শীতের কষ্ট শহরের চেয়ে অনেক বেশি। কুয়াশা ও হিমেল বাতাসে বয়স্ক মানুষ ও শিশুরা বেশি বিপদে পড়ে। যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এসব এলাকায় সরকারি শীতবস্ত্র পৌঁছাতেও দেরি হয়। অনেক সময় আসেও না। কিন্তু প্রথম আলোর কম্বল প্রতিবছর আসে। তাঁরা প্রথম আলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো বন্ধুসভার উপদেষ্টা সফি খান ও আসিফ ওয়াহিদ, নাট্যকার সেজান নূর, বন্ধুসভার সভাপতি ভুবন কুমার শীল, প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান, প্রথম আলোর কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জাহানুর রহমান, বন্ধুসভার বন্ধু আবদুর রহিম, তৌহিদুর ভরসা, নুসরাত জাহান, আজিজুল হক, হাবিবুর রহমান, জোবায়ের প্রমুখ।
শীতার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারেন আপনিও।
সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে।
হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল
হিসাব নম্বর: ২০৭২০০০০১১১৯৪
রাউটিং নম্বর: ০৮৫২৬২৫৩৯
ব্যাংক: ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা
বিকাশ: ০১৭১৩-০৬৭৫৭৬ (মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট)
এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপের Donation অপশন ব্যবহার করেও অনুদান পাঠাতে পারেন।