মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা
মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার ইছাখাদা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ বলছে, আজ ভোরে সদর উপজেলার ইছাখাদা বাজারে ওই ব্যক্তিকে গরুচোর সন্দেহে স্থানীয় লোকজন ধরে গণপিটুনি দেন। পরে সকাল ৯টার দিকে তাঁকে উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পাঠালে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তবে পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি ঢাকা থেকে বাড়ি আসার সময় বাজারের কিছু লোক তাঁকে ধরে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে ও নির্যাতন করে হত্যা করেছেন।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. আকিদুল (৪০)। তিনি মাগুরা সদর উপজেলার পাকা কাঞ্চনপুর গ্রামের শহর আলীর ছেলে। নিহত আকিদুলের স্ত্রী অজিফা খাতুন বলেন, তাঁর স্বামী প্রবাসে ছিলেন। প্রায় পাঁচ মাস আগে সাইপ্রাস থেকে এসেছেন। তিনি ঢাকায় একটি সবজির আড়তে কাজ করতেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঢাকা থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন তাঁর স্বামী। ভোর চারটার দিকে তাঁর স্বামী বাস থেকে ইছাখাদা বাজারে নেমে ফোন করে ছেলেকে সেখানে আসতে বলেন।
অজিফা খাতুন অভিযোগ করেন, ‘মনিরুল নামের এক ব্যক্তি আমার স্বামীর মুঠোফোন থেকে কল করে বলেন, “তোমার স্বামী গরু চুরি করেছে। তাকে ধরেছি, দুই লাখ টাকা দাও, তাহলে ছেড়ে দেব।” টাকা দিতে না পারায় ইছাখাদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় একটি কাঁঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে মনিরুল, লিয়াকতসহ অন্যরা মিলে তাঁকে হত্যা করেন।’
অজিফা খাতুন বলেন, তাঁর স্বামী গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত নন। এ ঘটনার কারণ হিসেবে গ্রামের পুরোনো শত্রুতা, মারামারি ও চাঁদা আদায়ের মতো বিষয় থাকতে পারে।
নিহত আকিদুলের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আকিদুলকে মারধর করার খবর পেয়ে তাঁরা স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সকাল সাড়ে আটটার দিকে পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। পরে সকাল ৯টার দিকে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সুমাইয়া আফরিন প্রথম আলোকে বলেন, সকাল ৯টার কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরের প্রায় সব জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তাঁর মাথার চুল কেটে নেওয়া হয়েছে। পা সম্ভবত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল।
জানতে চাইলে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ওই ব্যক্তি আঠারোখাদা ইউনিয়নের মালন্দ গ্রাম থেকে একটি গরু চুরি করে নিয়ে আসছিলেন, এমন অভিযোগে তাঁকে পিটুনি দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। গরু নিয়ে আসার সময় লোকজন তাঁকে ধাওয়া দিয়ে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।
ওসি আশিকুর রহমান জানান, একটি গরু পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।