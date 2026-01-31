সঠিক সরকার নির্বাচন করতে না পারলে উল্টো দিকে যেতে হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আদায় করতে আমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। ১৫ বছর আন্দোলন করতে হয়েছে। ৬০ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ২০ হাজার লোক প্রাণ দিয়েছেন। ১ হাজার ৭০০ জন গুম হয়েছেন। চব্বিশের জুলাই-আগস্টে প্রায় দুই হাজার ছাত্র-জনতাকে জীবন দিতে হয়েছে। তারপর নির্বাচনটা পেয়েছি। তাই এই নির্বাচনকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এই নির্বাচনে সঠিক সরকার নির্বাচন করতে না পারলে আবার উল্টো দিকে চলে যেতে হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দেবীগঞ্জ বাজার ও নীমবাড়িতে নির্বাচনী সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব কথা বলেন। এর আগে শহরের বেসরকারি সংস্থা মানবকল্যাণ পরিষদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ঠাকুরগাঁও ডেইরি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন বিএনপি মহাসচিব।
ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা একটা শান্তির বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। যেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। যারা ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তারা দেশের ক্ষতি করতে চায়। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যদি সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই, আমাদের কেউ আটকাতে পারবে? হিন্দু-মুসলমান ভাগ করলে কি আমরা এগোতে পারব? ঠাকুরগাঁও সুগার মিলকে উন্নত করব। এখানে ইপিজেড করে কলকারখানা গড়ে তুলব, যাতে মানুষ কাজকর্ম পায়। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলব। এখানে একটা মেডিক্যাল কলেজ করব। বিমানবন্দর চালু করা হবে আর বিশ্ববিদ্যালয় হবে ইনশা আল্লাহ।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘এবার তো আওয়ামী লীগ আর নৌকা মার্কা নেই। এবার আসছে দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লাকে আমরা অনেকেই চিনি না। কেমন হবে, কী হবে জানি না। দাঁড়িপাল্লার দলটা অনেক আগে থেকেই রাজনীতি করে আসছে। আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমাদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে পালায় যেতে হয়েছিল। তখন বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মা-বোনদের সম্ভ্রম গেছে। তখন কিন্তু বাংলাদেশটাকে তারা মানতে চায় নাই। ওই মানুষগুলোকে আমরা কী করে ভোট দেব, যে মানুষগুলো আমার দেশটাকেই বিশ্বাস করে নাই! শুধু বাংলাদেশ না, ওরা পাকিস্তানও চায় নাই। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান হয়, তখন তারা ওটারও বিরোধিতা করেছিল।’
জামায়াতের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘মওদুদী সাহেব ছিলেন জামায়াতের প্রধান নেতা। এ কারণে সবাই মওদুদী জামায়াত বলে দলটিকে। মওদুদী সাহেব ইসলামের নতুন তত্ত্ব বের করেছিলেন, যা আমাদের ইসলাম ধর্ম মানে না। সবাই বলে তিনি ইসলামের বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন। সেই দলকে আমরা মেনে নিতে পারি না। যারা ধর্মের বাইরে গিয়ে কাজ করেছে, আমার দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, মানুষকে গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে।’
এর আগে মতবিনিময় সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এবার আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি। আমরা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে আমরা সঠিক লোকটাকে বেছে নিতে পারব। আমি এ কথা বলব না, আপনারা আমাকে ভোট দেন। আপনার যদি মনে হয়, আমাকে ভোট দিলে তা সঠিক জায়গায় যাবে, তবে দেন।’