নারায়ণগঞ্জে কিশোর গ্যাংয়ের নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জে কিশোর গ্যাংয়ের নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
নারায়ণগঞ্জ শহরের ইসদাইর এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় নাহিয়ান ইভান (২৫) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ইভান শহরের ইসদাইর সুগন্ধা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা আজম বাবুর ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ইভ টিজিং, কিশোর গ্যাংয়ের নেতৃত্বসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ইভানের সঙ্গে ইসদাইর রেললাইন বস্তির সাইফুল ও তাঁর ভাইদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধের জেরে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে। এক মাস আগে সাইফুল ও তাঁর দুই সহযোগীকে ‘চোর’ আখ্যা দিয়ে মারধর করেন ইভান। এর পর থেকে সাইফুল ও তাঁর সহযোগীরা ক্ষিপ্ত ছিলেন।
ইভানের ভাই রাফিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল রাত ৯টার দিকে ৮ থেকে ১০ জন যুবক মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ইভানকে আহত করেন। বাধা দিতে গেলে নাছিম নামের একজন আহত হন। পরে শরিফ নামের এক যুবক ইভানকে প্রথমে খানপুর হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইভানের বাবা আজম বাবু বলেন, ‘আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হোক।’
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, লাশ বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।