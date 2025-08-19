পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের মৃত্যু

পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের মৃত্যু
পটুয়াখালীর দশমিনায় এক বৃদ্ধ পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. রাজীব সরদার (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কেদিরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের বাড়ি কেদিরহাট এলাকায়। তিনি পেশায় এক্সকাভেটরের চালক ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, আজ সকালে নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের চরভুতম এলাকার খেয়াঘাটে যাচ্ছিলেন রাজীব। কেদিরহাট পৌঁছালে উল্টোদিক থেকে এক বৃদ্ধ পথচারী তাঁর মোটরসাইকেলের সামনে পড়েন। ওই বৃদ্ধকে বাঁচাতে গেলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে তিনি মারাত্মক আহত হন। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক মইনুল ইসলাম তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল আলীম জানান, ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।