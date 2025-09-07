জেলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষ

‘আমরা জমিদার’ বলা সেই জামায়াত নেতাকে পদ থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
,চট্টগ্রাম
জামায়াত নেতা মো. সিরাজুল ইসলামফাইল ছবি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হাটহাজারী উপজেলা আমির মো. সিরাজুল ইসলামকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে দলটি। আজ রোববার চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আমির মো. আলাউদ্দিন সিকদারের সভাপতিত্বে জেলা কর্মপরিষদের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে দলটির চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সহকারী সেক্রেটারি ফজলুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর হাটহাজারী উপজেলা আমির মো. সিরাজুল ইসলামের বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মালিক। আমরা জমিদার, জমিদারের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করবে, এটা আমরা মেনে নেব না।’

এমন বক্তব্যের পর সিরাজুল ইসলামকে হাটহাজারী উপজেলার আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। জামায়াতের উত্তর জেলার সহকারী সেক্রেটারি ফজলুল করিম বলেন, ‘সংগঠন এ বক্তব্যকে বিনয়ের পরিপন্থী মনে করে। এতে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমরা এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। এ বক্তব্যের কারণে সিরাজুল ইসলামকে হাটহাজারী উপজেলা আমিরের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিরাজুল ইসলাম সভায় ওই বক্তব্য দেন। এ মন্তব্যের জেরে পরদিন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। সিরাজুল ইসলাম চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী। তাঁর প্রার্থিতার বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে সিদ্ধান্ত হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

