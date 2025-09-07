রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি-জিএস পদে প্রার্থী আবির-নাফিউল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ নূর উদ্দিন আবির। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মনোনীত হয়েছেন দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবন ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে থাকছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস (এষা)।
আজ রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান।
প্যানেলে ক্রীড়া সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নার্গিস খাতুন, সহক্রীড়া সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ আল কাফী, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহরিয়ার আলম, মহিলা সম্পাদক পদে স্বপ্না আক্তার, সহমহিলা সম্পাদক নুসরাত ঈশিতা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে গাজী ফেরদৌস হাসান, সহতথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রেদোয়ানুল ইসলাম, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে রাফায়েতুল ইসলাম (রাবিত), সহমিডিয়া সম্পাদক নূর নবী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মারুফ হোসেন এবং সহবিজ্ঞান সম্পাদক নাইমুল ইসলাম।
বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাসুম বিল্লাহ, সহবিতর্ক সম্পাদক জিসান বাবু, পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে এ আর রাফি খান, সহসমাজসেবা সম্পাদক কুঞ্জশ্রী রায় সুলগ্ন। সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মিনারুল ইসলাম, সাইদ হাসান ইবনে রুহুল, মাহবুব মোর্শেদ ও মো. আশরাফুল ইসলাম।
প্যানেল ঘোষণার আগে লিখিত বক্তব্যে আমানুল্লাহ আমান বলেন, রাকসু নির্বাচনে গণতন্ত্র, বহুমত ও মতাদর্শের পারস্পরিক সহাবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, শতভাগ আবাসন, মানসম্মত খাবার, শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস বিনির্মাণের লক্ষ্যে ছাত্রদল এই প্যানেল ঘোষণা করেছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নে আমানুল্লাহ আমান বলেন, ভিপি প্রার্থী আবির ও জিএস প্রার্থী নাফিউল ছাত্রলীগের হাতে একাধিকবার নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁরা জনপ্রিয় ও পরীক্ষিত নেতা। এ কারণেই প্যানেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে।
ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির বলেন, ‘আজকের এই প্যানেল ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের যে গুঞ্জন ও ট্রলসূচক কথা হচ্ছিল, সেটির স্পষ্ট জবাব দিয়েছি। ৫ আগস্টের আগে ও পরে আমরা সব সময় শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম, সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাব।’
ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায়। বিএনপির মিছিলে অংশ নেওয়ায় ২০২৩ সালে তিনি ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়ে আলোচনায় আসেন। জিএস পদে মনোনীত নাফিউল ইসলাম জীবন আরবি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। গত বছরের মে মাসে তিনি ছাত্রলীগের নির্যাতনের শিকার হন বলে দাবি করে ছাত্রদল। এজিএস পদে মনোনীত জাহিন বিশ্বাস ৫ আগস্টের পর ছাত্রদলের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং বর্তমানে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন।
প্যানেল ঘোষণার আগে সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠুর নাম শীর্ষ পদে আলোচনায় ছিল। তবে ঘোষণার সময় তিনি ও তাঁর অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন না। ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রটেছে, তিনি সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি অস্বীকার করেছেন আমানুল্লাহ আমান।
একাডেমিক কাউন্সিল সভায় দ্বিতীয় মাস্টার্স কোর্সের এজেন্ডা প্রত্যাহার
এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে সাবেক ছাত্রনেতাদের অনেকেই দ্বিতীয় মাস্টার্স করার সুযোগ চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত একাডেমিক কাউন্সিল সভা থেকে এজেন্ডা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
আজ বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সিনেটে একাডেমিক কাউন্সিল সভার আহ্বান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, ইনস্টিটিউট পরিচালক, বিভাগীয় সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার একটি একাডেমিক কাউন্সিল সভা হয়েছে। সভায় এই এজেন্ডা প্রত্যাহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় মাস্টার্স কোর্সের আবেদন নিয়ম অনুযায়ী বিভাগ ও ডিন হয়ে আসতে হয়। পরে এ–বিষয়ক নীতিমালা করার জন্য সিন্ডিকেটে তুলতে হয়। এখানে যে নীতিমালা আছে, সেখানে দ্বিতীয় মাস্টার্সের ব্যাপারটি নেই।
এর আগে গত বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা উপাচার্যের কাছে দ্বিতীয় মাস্টার্স কোর্সের আবেদন করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ শিক্ষকের সুপারিশ ছিল। জানা যায়, শুধু ছাত্রদলই নয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক একজন সমন্বয়ক এবং একজন বামপন্থী নেতাও আবেদন করেছেন। গুঞ্জন ওঠে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছাত্র নন এমন নেতারাও আবেদন করেছেন। তবে শিবির তা অস্বীকার করেছে।
দ্বিতীয় মাস্টার্সের জন্য আবেদন করা নেতাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শাকিলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুষার শেখ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক মেহেদী হাসান।
আজ রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। একাডেমিক কাউন্সিল সভার কারণে কার্যক্রমে কিছুটা ভাটা পড়লেও পরে স্বাভাবিক হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে বলে তফসিলে উল্লেখ রয়েছে।